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Первое судно для Арктики, работающее на газе, планируют построить в Приморье

Первое судно для Арктики, работающее на газе, планируют построить в Приморье

"Совкомфлот" построит первое судно на сжиженном природном газе для работы в Арктике на верфи "Звезда" в Приморье, строительство планируется начать в 2019 году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Этот проект мы реализуем совместно с крупнейшим нефтяными корпорациями при содействии и прямом участии Дальневосточного центра судостроения. На моей родной земле дальневосточной мы начнем строить такие судна в 2019 году на заводе "Звезда" и первое судно, построенное на Дальнем Востоке, мы получим в 2021 году",- сообщил первый заместитель генерального директора "Совкомфлот", вице-президент Арктического экономического совета Евгений Амбросов, выступая на сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Он отметил, что перевод судов, работающих в Арктике, с дизельного топлива на сжиженный природный газ, позволит снизить выбросы углеводорода на 15%, азота - на 80%, серы - на 90%.

Минприроды планирует начать переводить корабли, работающие в Арктике, с дизельного топлива на газ. Ранее Канада
внесла инициативу по переходу всех неатомных судов на газовое топливо. По мнению специалистов WWF, отказ от дизельного топлива в Арктике позволит в разы снизить антропогенную нагрузку на регион, где основную экологическую
угрозу представляют разливы нефти и нефтепродуктов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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