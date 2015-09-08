Ледоколы будут строить на приморском заводе "Звезда"

Росморпорт и Роснефть на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) намерены подписать соглашение о строительстве мелкосидящих ледоколов на верфи "Звезда". Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень"Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого

дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]