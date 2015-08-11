Производство по огранке алмазов открыто в Приморье
5 сентября по завершении визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите БРИКС Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в III Восточном экономическом форуме. В «нулевой» день форума полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев продемонстрировал Владимиру Путину интерактивную карту «Новейшая история Дальнего Востока» и информировал о ключевых событиях текущего года, связанных с регионом. Глава государства также ознакомился с первыми результатами реализации программы «Дальневосточный гектар».
Кроме того, в режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе ряда предприятий. Так, ПАО «Высочайший» по команде президента запустило первую очередь производства на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Якутии, ПАО «Полюс» начало горячий пуск на ГОКе в Магаданской области; глава государства дал также старт производству по огранке алмазов в Приморском крае и команду на запуск заводов по глубокой переработке сои в Амурской области и производству пиломатериалов в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу президента.
Напомним, индийская компания «КГК ДВ» (резидент Свободного порта Владивосток) является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «Алроса». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей.
И как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, Индия рассчитывает на то, что российское правительство поможет индийским инвесторам при работе на Дальнем Востоке. Такое заявление сделала министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, выступая в среду на Восточном экономическом форуме.
«Сегодня индийская компания KGK Diamonds создает объект для обработки алмазов во Владивостоке, и другие проекты обсуждаются. Я уверена, что российское правительство поможет индийским инвесторам в этом регионе», - сказала она.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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