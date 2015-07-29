Команда по чирлидингу из Владивостока заняла призовые места на соревнованиях в Корее
1-3 сентября в южнокорейском городе Самчхок спортсменки из Владивостока (команды «Mатрешка» и «Смайл») в составе сборной Приморского края по чирлидингу – команды «Юникал Тим» представляли нашу страну на международных соревнованиях «World Beach Cheerleading Open Masters».
Девушки из России завоевали первые места и стали лучшими в таких дисциплинах, как групповые станты, чир, чир-микс, чир-фристайл, чир-хип-хоп и дуэты чир-фристайл. Также российская команда выступила с общим показательным номером на открытии национального чемпионата Кореи, который проходил в рамках соревнований. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
В соревнованиях приняли участие команды из 12 стран: Республики Корея, Вьетнама, Тайваня, Италии, Польши, Украины, Коста-Рики, Китая, Японии, Казахстана, Малайзии и России. Нашу страну на соревнованиях представили команды из Приморского и Хабаровского краев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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