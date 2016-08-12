Летнее тепло не спешит покидать Приморье
Сегодня, 6 сентября, Приморье будет находиться в области пониженного атмосферного давления, над краем пройдут атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в отдельных районах прольются кратковременные дожди с грозами. Ветер умеренный, при грозе сильный. Температуры ожидаются +20…+29 °С.
Во Владивостоке без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура +24…+27 °С.
В ближайшие сутки циклон из Хабаровского края переместится на юго-восток Якутии, и его влияние на погоду Приморья уменьшится. Ночью местами ещё сохранятся кратковременные дожди, днём вероятность осадков не велика. Температурный фон существенно не изменится, +20…+29 °С.
В четверг во Владивостоке осадков не ожидается. Температуры останутся на прежнем уровне: ночью +17…+19 °С, днем +24…+27 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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