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Летнее тепло не спешит покидать Приморье

Летнее тепло не спешит покидать Приморье

Фото: oboi.cc

Сегодня, 6 сентября, Приморье будет находиться в области пониженного атмосферного давления, над краем пройдут атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в отдельных районах прольются кратковременные дожди с грозами. Ветер умеренный, при грозе сильный. Температуры ожидаются +20…+29 °С.

Во Владивостоке без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура +24…+27 °С.

В ближайшие сутки циклон из Хабаровского края переместится на юго-восток Якутии, и его влияние на погоду Приморья уменьшится. Ночью местами ещё сохранятся кратковременные дожди, днём вероятность осадков не велика. Температурный фон существенно не изменится, +20…+29 °С.

В четверг во Владивостоке осадков не ожидается. Температуры останутся на прежнем уровне: ночью +17…+19 °С, днем +24…+27 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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