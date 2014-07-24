Fesco и китайские партнеры заключили соглашения о создании совместных транспортных сервисов
Fesco в рамках третьего Восточного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами Zhengzhou International Hub (ZIH) и группой "Шанхайский международный порт". Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Сотрудничество с ZIH направлено на создание совместных транспортных сервисов и привлечение дополнительного грузопотока для перевозки регулярного контейнерного поезда Fesco Silk Way Shuttle.
В то же время соглашение с группой "Шанхайский международный порт" предусматривает расширение гуманитарного обмена и обмена информацией между российской компанией и китайским партнером, а также будет способствовать отправке грузов с использованием портов Шанхая и Владивостока, а также Транссибирской железнодорожной магистрали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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