Fesco и китайские партнеры заключили соглашения о создании совместных транспортных сервисов

Fesco в рамках третьего Восточного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами Zhengzhou International Hub (ZIH) и группой "Шанхайский международный порт". Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Сотрудничество с ZIH направлено на создание совместных транспортных сервисов и привлечение дополнительного грузопотока для перевозки регулярного контейнерного поезда Fesco Silk Way Shuttle.

В то же время соглашение с группой "Шанхайский международный порт" предусматривает расширение гуманитарного обмена и обмена информацией между российской компанией и китайским партнером, а также будет способствовать отправке грузов с использованием портов Шанхая и Владивостока, а также Транссибирской железнодорожной магистрали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]