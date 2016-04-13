Анонс на 7 сентября

7 сентября с 09.00 до 10.30 (корпус В, уровень 6, конференц-зал № 7) — круглый стол «Экологические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их решения» с участием министра МЧС России Владимира Пучкова.

7 сентябрв 9.00 (кампус ДВФУ, корпус А, зал №16) — сессия ВЭФ «Остров Русский — у истоков создания центра международного сотрудничества и высоких технологий в АТР» (участвуют — проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов, руководитель научной лаборатории Far Eastern Climate Smart ДВФУ Риккардо Валентини).

7 снетября в 9.00 (кампус ДВФУ, корпус А, зал №10) — сессия ВЭФ «Инвестиции в здравоохранение АТР: экономический и социальный эффект» (участвует проректор по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко).

7 сентября ву 9.55 (кампус ДВФУ, корпус В, ауд. В609) — подписание соглашения о сотрудничестве между ДВФУ и «Внешэкономбанком». В церемонии участвуют исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.

7 сентября в 10.45 (кампус ДВФУ, корпус В, уровень 5, стенд «Роспотребнадзор») — подписание меморандума о сотрудничестве между ДВФУ и Роспотребнадзором. В церемонии участвуют исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

7 сентября в 11.00 (кампус ДВФУ, корпус А, уровень 6, офис Сбербанка) — подписание соглашения о сотрудничестве между ДВФУ, Сбербанком и компанией DNS. В церемонии участвуют исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов, Президент, Председатель Правления «Сбербанк России» Герман Греф и директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

7 сентября в 11.30 (кампус ДВФУ, корпус D, зал №15) — сессия ВЭФ «Таланты для Дальнего Востока. Привлечь или вырастить?».

7 сентября в 11.30 (кампус ДВФУ, корпус D, зал №7) — сессия ВЭФ «Интернационализация высшего образования в АТР».

7 сентября в 12.40 (кампус ДВФУ, корпус В, ауд. В609) — подписание соглашения о сотрудничестве между ДВФУ, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

7 сентября в 16.30 (кампус ДВФУ, корпус F, ауд. F705) — лекция министра промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхарман для студентов ДВФУ на тему: «Экономический прогресс Индии и инициативы правительства Индии. Российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество с фокусом на Дальнем Востоке».

7 и 8 сентября на Приморской сцене Мариинского театра — балет «Спящая красавица» Петра Чайковского. В партии Принцессы Авроры - балерина труппы Tani Momoko Ballet Аюми Нагахаши (Япония).

7 сентября в 18.00 на центральной площади Владивостока выступит индийской музыки в стиле фьюжн Indian Ocean.

7 сентября в 19.00 - Владивосток, корты Дома тенниса (ул. Каплунова, 7) - спортивная программа ВЭФ. Турнир по теннису на Кубок Фонда «Росконгресс».

7 сентября в г. Иркутске - БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Енисей-2» Красноярск. Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу среди мужских команд.

7 сентября в 16.00 – Владивосток, СК «Чемпион» (Чапаева, 5) – дни открытых дверей детских программ.

7 сентября 16.30 – ВГУЭС (Гоголя, 41) – день открытых дверей Федерации черлидинга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]