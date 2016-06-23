В Приморье будут строить животноводческие комплексы мощностью 10 тысяч голов

Резидент ТОР «Михайловский» компания «Русагро» намерена развивать молочное животноводство в Приморье. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях Восточного экономического форума губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, генеральный директор «Русагро» Максим Басов и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в среду, 6 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соглашение подразумевает строительство в рамках ТОР «Михайловский» животноводческих комплексов мощностью 10 тысяч голов крупного рогатого скота, из них почти половина — дойное стадо, а также долгосрочную аренду земель для пашни и пастбищ.

Отметим, резидент ТОР «Михайловский» компания «Русагро» – крупнейший российский агрохолдинг – уже реализует в Приморье проект по созданию свинокомплекса на 700 тысяч голов одновременного содержания свиней.

Напомним, сейчас средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]