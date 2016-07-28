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Премьер-министр Японии прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Премьер-министр Японии прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Фото: The Insider

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в среду во Владивосток, где примет участие в работе Восточного экономического форума. На 7 сентября у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, общаясь с журналистами перед отлетом из Токио, глава японского правительства подчеркнул, что на предстоящих переговорах с Путиным рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора. Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободными, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - отметил Абэ. Он также выразил намерение обсудить с  российским президентом проблему КНДР, которая 3 сентября провела очередное ядерное испытание.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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