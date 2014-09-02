Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:08
  0

Производство двигателей запустят в Приморье в ТОР «Надеждинская»

Производство двигателей запустят в Приморье в ТОР «Надеждинская»

Фото: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус"

Компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента ТОР «Надеждинская» в рамках ВЭФ-2017. Соответствующее соглашение подписали гендиректор компании «Соллерс» Вадим Швецов и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу компании "Соллерс", инвестиционный проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год.

Объём капиталовложений в проект составит более 3 млрд рублей. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

«Режим ТОР позволяет эффективно реализовывать на Дальнем Востоке проекты, создающие добавленную стоимость в высокотехнологичных отраслях. Для нашего совместного предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» статус резидента ТОР позволил увеличить размер инвестиций в проект с 2 до 3 млрд рублей и запланировать создание дополнительной производственной инфраструктуры для создания полноценного производства двигателей» - заявил генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.

В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 27 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 21 млрд рублей. Планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря