Производство двигателей запустят в Приморье в ТОР «Надеждинская»

Компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента ТОР «Надеждинская» в рамках ВЭФ-2017. Соответствующее соглашение подписали гендиректор компании «Соллерс» Вадим Швецов и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу компании "Соллерс", инвестиционный проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год.

Объём капиталовложений в проект составит более 3 млрд рублей. Планируется создать 150 новых рабочих мест.

«Режим ТОР позволяет эффективно реализовывать на Дальнем Востоке проекты, создающие добавленную стоимость в высокотехнологичных отраслях. Для нашего совместного предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» статус резидента ТОР позволил увеличить размер инвестиций в проект с 2 до 3 млрд рублей и запланировать создание дополнительной производственной инфраструктуры для создания полноценного производства двигателей» - заявил генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.

В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 27 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 21 млрд рублей. Планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]