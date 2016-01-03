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Ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения - МИД РФ

Ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани военного столкновения - МИД РФ

Фото: Вестник Кавказа

Ситуация на Корейском полуострове подходит к опасной грани крупномасштабного военного столкновения с невообразимыми последствиями. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума.

"Созидательным усилиям в регионе зачастую противостоят односторонние действия, которые, как показывает практика, способны завести отношения в конфронтационную спираль", - отметил замминистра.

"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - предостерег дипломат.

"Вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности", - подчеркнул он.

"Россия разделяет общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, нацелена на полное выполнение соответствующих резолюций СБ ООН", - подчеркнул Моргулов.

"Без коллективных усилий, без формирования в северо-восточной Азии надежной системы безопасности невозможно добиться урегулирования ядерной проблемы", - считает замглавы МИД России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой водородной бомбы, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Очередное ядерное испытание КНДР вызвало жесткую реакцию международного сообщества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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