Сентябрь — особое время для приморских рыбаков. Началась охота на щуку. Рыба и сама в это время активно охотится, набирает жирок. И гораздо меньше заботится о своей безопасности.

На реке Арсеньевке сейчас практически все село Бельцово: и женщины, и дети с удочками. Проверяют щуку. Золотой порой хищная рыба часто попадается на крючок просто потому, что осень для нее — период жирования. Запасы набирает почти на всю зиму. Клюет примерно одинаково, что на зорьке, что вечером. В ожидании улова местные легендами делятся о щуках-гигантах.

Никита Рычик, рыболов-любитель: «Года два—три назад друзья приезжали и рассказывали, что ловили здесь щуку по 20 кг. Мой же самый большой улов 5 кг».

Есть в Бельцово уже и новые рекордсмены. Анатолий Рычик умудрился выловить восемь щук. Половина из них довольно крупные, по 3,5 кг, другие чуть меньше. Всех, у кого нос не дорос, молодой гуманист отпускает назад, в реку. Поймает в следующем году.

Анатолий Рычик, рыболов-любитель: «Обычно рыбачит на блесну либо золотого цвета, либо белого. Время сейчас удачное. Вода чистая. Воды в речке мало, поэтому сейчас много желающих ловить именно щуку».

Есть шутливая поговорка о рыбе, которая клюет в двух случаях: или вчера, или завтра. Сегодня — не наш день. Всего одна щучка. Но настоящие рыбаки и такому улову рады. Ведь в процессе главное не результат, а участие. Тем более, что лучшего клева, по подсказке старожилов, в этих местах нужно ждать попозже — с похолоданием в конце месяца.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]