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Пять сборных России намерены провести предолимпийский сбор в Приморье

Пять сборных России намерены провести предолимпийский сбор в Приморье

Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в первый день Восточного экономического форума провел встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым в среду, 6 сентября. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, стороны обсудили развитие детско-юношеского спорта, подготовку олимпийских сборных в Приморье и подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время двусторонней встречи Владимир Миклушевский проинформировал, как в регионе выполняется поручение Президента РФ по развитию детско-юношеского спорта.

«За пять лет финансирование спорта в Приморском крае увеличилось в 2,5 раза. Планируется строительство еще пяти крытых ледовых арен, устанавливаются  универсальные спортивные площадки, для них за три года приобретено 73 комплекта оборудования. Каждый год появляются новые спортивные комплексы. Детско-юношеские спортивные школы оснащаются необходимым инвентарем, предусмотрены средства на подготовку тренеров», – акцентировал внимание Владимир Миклушевский.

Кроме того, в Приморье среди населения активно внедряется всероссийский комплекс ГТО.

«Все школы оснащены комплектами для подготовки сдачи норм ГТО. На данный момент в крае действует 25 центров, в будущем они появятся во всех 34 муниципалитетах. На эти цели в 2017 году предусмотрено еще 15 миллионов рублей», – подчеркнул глава Приморья.

Министр спорта отметил, что Приморье славится спортивными традициями, количество приморских спортсменов в составе сборных России растет с каждым годом. Также по его словам, в крае запланирована подготовка пяти национальных сборных к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Сборные России по гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, бадминтону, боксу, тяжелой атлетике планируют провести предолимпийский сбор в Приморье. Во время подготовки знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, встречаются с молодежью. Это положительно сказывается на пропаганде спорта в регионе», – сказал Павел Колобков. 

Для подготовки к Олимпийским играм запланировано строительство крупных спортивных объектов на острове Русский – Дворца единоборств, Дворца игровых видов спорта, легкоатлетический манеж и стадион.

В завершении встречи Губернатор Владимир Миклушевский и министр спорта РФ Павел Колобков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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