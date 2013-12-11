Приморские ветераны почтили память павших солдат в Харбине. Здесь торжественно отметили 72-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Основная церемония прошла у памятника cоветским воинам-освободителям. После традиционной минуты молчания и возложения цветов состоялась акция памяти «Бессмертный полк». Русские и китайские участники митинга прошли с портретами ветеранов, которые 72 года назад освобождали эти места. Приморскую делегацию возглавил председатель совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко. Он поздравил всех с праздничной датой и пЕредал представителю Канцелярии иностранных дел Харбина официальный приветственный адрес от мэрии Владивостока для мэра Харбина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]