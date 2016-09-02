Режим ЧС в Приморье снимут после завершения восстановительных работ в пострадавших от наводнения районах

Режим чрезвычайной ситуации снимут тогда, когда будут выполнены все объемы аварийно-восстановительных работ, оказана помощь всем людям, которые оказались в зоне бедствия и решены все вопросы восстановления и подготовки всей инфраструктуры к осенним дождям и, конечно, к весеннему половодью 2018 года. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков во время рабочей поездки в населенные пункты, пострадавшие от удара стихии. В настоящее время восстанавливаются ливнёвки, а также строятся новые там, где их никогда не было.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, министр прибыл в Уссурийск, где лично проверил ход восстановительных работ на придомовых территориях, которые пострадали в результате ЧС.

Напомним, в первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим, из резервного фонда региона выделено около 100 млн рублей. По данным администрации края, на сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тыс. человек, федеральные - почти 15 тыс. Это составляет более 80% пострадавших от наводнения в Приморье.

«На сегодня уже более 80% людей получили материальную помощь и сейчас организована адресная конкретная поддержка людям, которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия», - сказал Владимир Пучков.

По его словам, все службы Приморского края при поддержке соответствующих подразделений МЧС России продолжают адресную помощь пострадавшим от ЧС. Во всех пострадавших населенных пунктах работают сводные бригады, которые оказывают помощь каждому подворью, а также восстанавливают всю инфраструктуру - дороги, дамбы и другие инженерные сооружения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]