Японцы заинтересованы в открытии прямого авиарейса из Приморья в Саппоро

Глава Приморского края Владимир Миклушевский встретился с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, руководители регионов обсудили возможности по расширению разносторонних связей между территориями.

Владимир Миклушевский отметил, что особенно развито межрегиональное взаимодействие в сфере медицины – на территории Приморья успешно реализовано уже несколько проектов с участием инвесторов из Хоккайдо.

«Развитие здравоохранения – это как раз один из пунктов плана, который ровно год назад на втором Восточном экономическом форуме предложил Президенту России Владимиру Путину Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В рамках этого направления мы сейчас занимаемся проектом по созданию в Приморье центра протонной терапии. Также мы готовы продолжить сотрудничество в этой области и с Хоккайдо», – отметил Губернатор края.

Также речь шла о создании мастер-плана Владивостока, осуществлении проектов по строительству рыбного рынка, установке системы умных светофоров, созданию автомобильных парковок и других.

Владимир Миклушевский отметил, что сегодня большие перспективы для взаимодействия открываются и в сферах науки, культуры и туризма. По мнению главы региона, именно эти связи служат фундаментом успешного экономического сотрудничества.

В свою очередь Харуми Такахаси отметила, что префектура Хоккайдо играет немаловажную роль в активизации связей между Россией и Японией.

«В Приморском крае успешно работает наш медицинский центр, в скором времени появится еще один – реабилитационный. Также осуществляет свою деятельность банк и ряд других компаний», – рассказала она.

Сейчас японская сторона проявляет особый интерес к развитию прямого авиасообщения между краем и префектурой. Уже проведены предварительные переговоры с международным аэропортом Владивосток и компанией S7.

«Все стороны заинтересованы в таком сотрудничестве. Прошу Вас оказать содействие в реализации этого замысла», – обратилась Харуми Такахаси к Губернатору Приморья.

Владимир Миклушевский поддержал идею открытия прямого авиарейса из Владивостока в Саппоро и отметил, что в свое время благодаря такой же активной работе в направлении развития авиационного сообщения с китайскими территориями, появился прямой рейс из Приморья в Харбин.

В ходе переговоров стороны также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Приморским краем и Хоккайдо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]