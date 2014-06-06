Японцы заинтересованы в открытии прямого авиарейса из Приморья в Саппоро
Глава Приморского края Владимир Миклушевский встретился с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, руководители регионов обсудили возможности по расширению разносторонних связей между территориями.
Владимир Миклушевский отметил, что особенно развито межрегиональное взаимодействие в сфере медицины – на территории Приморья успешно реализовано уже несколько проектов с участием инвесторов из Хоккайдо.
«Развитие здравоохранения – это как раз один из пунктов плана, который ровно год назад на втором Восточном экономическом форуме предложил Президенту России Владимиру Путину Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В рамках этого направления мы сейчас занимаемся проектом по созданию в Приморье центра протонной терапии. Также мы готовы продолжить сотрудничество в этой области и с Хоккайдо», – отметил Губернатор края.
Также речь шла о создании мастер-плана Владивостока, осуществлении проектов по строительству рыбного рынка, установке системы умных светофоров, созданию автомобильных парковок и других.
Владимир Миклушевский отметил, что сегодня большие перспективы для взаимодействия открываются и в сферах науки, культуры и туризма. По мнению главы региона, именно эти связи служат фундаментом успешного экономического сотрудничества.
В свою очередь Харуми Такахаси отметила, что префектура Хоккайдо играет немаловажную роль в активизации связей между Россией и Японией.
«В Приморском крае успешно работает наш медицинский центр, в скором времени появится еще один – реабилитационный. Также осуществляет свою деятельность банк и ряд других компаний», – рассказала она.
Сейчас японская сторона проявляет особый интерес к развитию прямого авиасообщения между краем и префектурой. Уже проведены предварительные переговоры с международным аэропортом Владивосток и компанией S7.
«Все стороны заинтересованы в таком сотрудничестве. Прошу Вас оказать содействие в реализации этого замысла», – обратилась Харуми Такахаси к Губернатору Приморья.
Владимир Миклушевский поддержал идею открытия прямого авиарейса из Владивостока в Саппоро и отметил, что в свое время благодаря такой же активной работе в направлении развития авиационного сообщения с китайскими территориями, появился прямой рейс из Приморья в Харбин.
В ходе переговоров стороны также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Приморским краем и Хоккайдо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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