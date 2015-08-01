Сидзо Абэ начал визит в Приморье с возложения цветов к памятнику погибшим японским военнопленным
Несколько часов назад во Владивосток прибыл премьер-министр Японии Сидзо Абэ. И первым делом лидер страны возложил цветы к памятнику погибшим японским военнопленным в Артеме. Мемориал открыли еще в 2010-ом в районе бывшего японского кладбища.На территории Приморского края после Второй Мировой войны находилось более 75 тысяч японских военнопленных.
После памятной церемонии Сидзо Абэ присоединился к работе своих коллег на острове Русский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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