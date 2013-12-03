Минпромторг РФ рекомендует использовать самолет Л-410 для развития перевозок в ДФО

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендует использовать самолет Л-410 для развития сети внутренних перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Хотелось бы обратить ваше внимание, что интересы российского производителя в таком серьезном вопросе как развитие региональных перевозок на Дальнем Востоке должны учитываться", - заявил замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Михаил Богатырев на сессии "Развитие воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Что дальше?" Восточного экономического форума.

Он отметил, что российский самолет Л-410 имеет ряд преимуществ перед своим канадским аналогом ДЭШ-6. У него более комфортный салон, он меньше расходует топливо, до конца года в техническую карту будут внесены изменения, которые позволят эксплуатировать самолет с посадочных полос длиной до 550 метров.

Представители Приморского края, которые эксплуатируют канадский самолет уже 3 года, отметили, что решение о покупке данного типа воздушного судна принималось сложно, были учтены все факторы того времени - полетный час, инфраструктура. "Спорили с "Авророй" год, аргумент был такой, что надо летать сегодня", - пояснил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что при решении о покупке самолетов для региона решающую роль сыграла цена. "Вопрос стоимости новых воздушных судов имеет немаловажное значение. Сегодня мы склонились в пользу L410. Вопрос региональной авиации для нас один из приоритетных, ведь в Магаданской области есть районы, куда можно добраться только самолетами и даже только вертолетами", - отметил он. Стоимость Л-410 составляет 5,65 млн долларов, канадского самолета - 8,3 млн долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]