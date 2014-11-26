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Приморье может стать "дальневосточным огородом"

Приморье может стать

Приморье в перспективе может увеличить производство овощей в 2 раза и стать "дальневосточным огородом". Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы обеспечить жителей Дальневосточного округа основными продуктами питания и приблизиться к среднероссийским нормам потребления, необходимо построить порядка 100 га теплиц, а также увеличить площади под овощами открытого грунта. Приморский край должен стать дальневосточным огородом. Производство овощей необходимо увеличить в 2 раза", - сказал Ткачев.

Сейчас Дальний Восток обеспечен собственными тепличными овощами на 30%, фруктами - на 20%, отметил министр. При этом внесение минеральных удобрений на Дальнем Востоке сегодня в среднем на 40% ниже, чем в среднем по всей России, подчеркнул он. Поэтому необходимо повышать урожайность в регионе за счет использования новых адаптированных к местным условиям семян и увеличения объема вносимых минеральных удобрений.

"При этом последние 5 лет урожайность в ДФО выросла в 1,5 раза, в результате валовой сбор тоже увеличился в 1,5 раза, до 800 тыс. т в 2016 году. Но абсолютно реально повысить урожайность на 3 центнера с гектара", - резюмировал министр.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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