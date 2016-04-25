Кинофестиваль «Меридианы Тихого» ограничит движение на ряде улиц Владивостока

В ближайшую субботу, 9 сентября, во Владивостоке состоится церемония открытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка транспортных средств на улице Фастовской.

Ограничение будет действовать с 15:00 до 21:00 на улице Фастовской от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Буковой.

Ограничения также будут действовать в день закрытия фестиваля, 15 сентября, с 15:00 до 18:30 на следующих участках автомобильных дорог:

· по улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

· по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

· по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

· по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, на данный период времени будет организован объезд по улицам Калинина, Черемуховой Ужгородской, Очаковской, Харьковской, Светланской, 1-й Морской, Алеутской и Посьетской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]