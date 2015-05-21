Анонс на 8 сентября

8 сентября в городском доме культуры г. Большой Камень в 16.00 пройдет торжественное закрытие межрегиональной студенческой стройки «Звезда», организованной группой компаний «Комплексные энергетические решения» совместно с Приморским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Организаторы стройки подведут итоги работы студенческих отрядов на объектах строительства судостроительного комплекса «Звезда»: наградят участников за добросовестную и плодотворную работу, а также объявят лучшие отряды по результатам производственных показателей, комиссарской деятельности и их совокупности.

8 сентября во Владивостоке в 11.00 в Приморском региональном исполкоме ОНФ (ул. Алеутская, 15-б) пройдет круглый стол «Снижение дефицита инженерно-технических и рабочих кадров на отечественных промышленных предприятиях».

8 сентября во Владивостоке с 18.00 до 19.00 на центральной площади с концертной программой выступят солисты Приморской краевой филармонии и Тихоокеанский симфонический оркестр. На концерты приглашаются гости и жители Владивостока. Вход – свободный.

8 сентября во Владивостоке показ мод и познавательная экскурсия ожидают будущих мам, которые станут гостями праздника в роддоме № 3. Мероприятие будет приурочено к Международному дню красоты, который традиционно отмечается в учреждении. Праздник, приуроченный к Международному дню красоты, состоится в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж) в 14.00.

8 сентября во Владивостоке в 16.00 в молодежном клубе МРЦ «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76) в рамках проекта «Киноклуб» состоится показ отечественного боевика «Черный океан». Вход свободный. Возрастные ограничения фильма: 16+.

8-9 сентября г. Балашиха (Московская обл.). «Тайфун» Приморский край - «Амурские тигры» Хабаровск. Молодежная хоккейная лига, сезон 2017/18.

8-10 сентября г. Большой Камень, спортзал МАУ «Спортивный комплекс». Открытое Первенство Приморского края по баскетболу среди ветеранов памяти Г.П. Сапрыкина. Начало игр 8 сентября в 12.00.

8 сентября — Международный день грамотности.

8 сентября — День Новороссийского военно-морского района.

8 сентября — День финансиста в России.

8 сентября — Международный день солидарности журналистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]