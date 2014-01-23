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В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин

В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Об этом заявил президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского, и на решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития регионов, а также федеральные госпрограммы.

"Я прошу правительств отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий", - сказал Путин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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