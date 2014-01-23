В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Об этом заявил президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Он отметил, что до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского, и на решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития регионов, а также федеральные госпрограммы.
"Я прошу правительств отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий", - сказал Путин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.09.2017 Владимир Путин проведет во Владивостоке заседание президиума Госсовета(видео)
-
03.09.2016 Льготный период для крупных проектов ТОР будет продлен
-
03.01.2016 Владимир Путин обсудил с Юрием Трутневым развитие Дальнего Востока
-
04.09.2015 Путин поручил сделать энерготарифы на Дальнем Востоке привлекательными для потребителей и инвесторов
-
13.11.2014 Путин поручил в ближайшее время определить источники финансирования строительства завода "Звезда", в том числе за счет бюджета - Мантуров
-
23.01.2014 Юрий Трутнев: «Инфраструктура Приморья должна стать ядром для экономического и научного развития региона»
Добавить комментарий