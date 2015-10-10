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Современную компакт-верфь намерен построить в Приморье российский инвестор

Современную компакт-верфь намерен построить в Приморье российский инвестор

Фото: primorsky.ru

Соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта в Приморском крае подписали администрация региона и ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» на ВЭФ-2017. Документ о сотрудничестве подписали первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев и генеральный директор завода Герберт Цатуров в четверг, 7 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, российская компания намерена инвестировать в строительство на территории Приморья современной компакт-верфи для серийного производства ресурсосберегающих высокотехнологичных рыбопромысловых судов длинной до 80 метров. Проект предполагается реализовать на территории Свободного порта Владивосток, воспользовавшись налоговыми преференциями этого режима.

Производство планируют организовать на базе действующего Славянского судоремонтного завода.

«Такой же завод мы построили в Санкт-Петербурге в 2015 году, и за 1,5 года работы изготовлено пять судов, четыре из них – уже спущены на воду. Среди наших заказчиков есть и дальневосточные компании, поэтому мы и приняли решение организовать такое же производство в Приморье. Предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность уже через два года», – рассказал Герберт Цатуров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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