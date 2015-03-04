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Инвесторы-резиденты ТОР будут иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов

Инвесторы-резиденты ТОР будут иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов

Инвесторы, ставшие резидентами территорий опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток,
будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или свободного порта Владивосток, до 2025 года будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента создания ТОРа", - заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Данная мера, вводящаяся в рамках действий властей РФ по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и повышению его конкурентоспособности, предлагает более выгодные условия иностранным инвесторам, ставшим резидентами ТОРов или свободного порта Владивосток, отметил глава государства.

"Например, в соглашениях с резидентами этих территорий предлагается зафиксировать так называемую "дедушкину оговорку", когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации проекта. Повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для бизнеса", - подчеркнул Путин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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