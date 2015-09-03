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Гольф-курорт международного класса построит в Приморье резидент свободного порта

Гольф-курорт международного класса построит в Приморье резидент свободного порта

Фото: Свияжские холмы

Компания "Кристалл-Гольф Клуб" заключила договор с Корпорацией развития Дальнего Востока на Восточном
экономическом форуме и получила статус резидента свободного порта Владивосток. Она намерена построить в Приморье гольф-клуб и курорт международного класса с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

Ожидается, что основной аудиторией гольф-курорта станут представители иностранных компаний, жители Приморского края и России. Получение статуса резидента свободного порта Владивосток с правом использования преференций помогут ООО "Кристалл-Гольф Клуб" воплотить амбициозный инвестиционный проект, который послужит толчком для развития на Дальнем Востоке индустрии гольфа международного класса. Предварительно, по информации резидента, проведены работы по исследованию участка, утверждены состав и схема расположения объектов.

Проектированием совместно с российскими проектировщиками будут заниматься корейские архитекторы, -сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Гольф-поле на 18 лунок и поле для обучения игре в гольф "драйвинг-рейндж" будут спроектированы по международным стандартам, с учетом рельефа местности. Для проживания гостей планируется строить гостиницу, клубный дом с террасой и конференц-залами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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