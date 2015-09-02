Более 650 млн рублей инвестируют в глубокую лесопереработку и лесовосстановление в Приморье

Соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта по глубокой переработке леса и лесовосстановлению в Приморье подписали на ВЭФ-2017 Администрация региона и ООО «Артлес». Документ подписали в четверг, 7 сентября, первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и руководитель компании Егор Егоров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Предполагается, что проект будет реализован на территориях Чугуевского, Дальнереченского и Красноармейского районов Приморья. Это предприятие полноценного замкнутого цикла с использованием высокотехнологичного современного оборудования. Фабрика намерена выйти на мощность более 100 тысяч кубометров древесины в год. Также для лесовосстановления планируется организовать питомник на два миллиона саженцев.

По словам Егора Егорова, объем капитальных вложений в реализацию проекта составит более 650 миллионов рублей, в том числе с использованием собственных средств в объеме не менее 300 миллионов. Компания также намерена создать более 100 новых рабочих мест.

«Мы планируем организовать современное производство и реализовывать продукцию на территории России и ближнего зарубежья. По нашим подсчетам налоговые отчисления от реализации проекта составят более двух миллионов рублей в год», – сказал он.

Напомним, Восточный экономический форум – второй в стране форум президентского уровня. В этом году он проходит на острове Русский уже в третий раз. Более пяти тысяч человек – представители официальных, деловых, научных и экспертных кругов из 61 страны мира собрались во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества в АТР.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, Восточный экономический форум – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Всего на ВЭФ-2017 планируется подписать соглашения на сумму более двух триллионов рублей. Приморский край подготовил более 40 проектов соглашений на сумму более 200 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]