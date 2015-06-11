Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил соединить Транскорейскую железную дорогу с российским Транссибом. Об этом он заявил в четверг в ходе пленарного заседания III Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы через территорию Северной Кореи мы бы соединили железную дорогу с Транссибом, чтобы на поезде из города Пусан можно было доехать до Европы», - сказал Мун Чжэ Ин, отвечая на вопрос о том, какие главные проекты он желал бы осуществить во время пребывания на посту президента. «Еще хотелось бы, чтобы российский газопровод протянулся через Северную Корею и по нему поставлялся бы газ в нашу страну», - добавил южнокорейский лидер.

Реализовывать проект по налаживанию железнодорожного сообщения между Россией и Южной Кореей через КНДР можно будет после урегулирования кризиса в регионе, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. Он сказал об этом, комментируя предложения южнокорейского лидера о налаживании железнодорожного сообщения.

Отвечая на вопрос о перспективах строительства железнодорожного перехода на Сахалин, о котором упомянул президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, Соколов отметил, что «министерство будет готовить соответствующий проект, когда будут определены источники финансирования этого объекта, в том числе на проектирование».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]