Иностранные участники третьего ВЭФ смогли въехать в Россию по электронной визе

Среди иностранных граждан, кто уже смог воспользоваться возможностями упрощенного визового режима, введенного на территории Свободного порта Владивосток, – делегаты третьего Восточного экономического форума. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» форума в четверг, 7 сентября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края..

В своем выступлении глава российского государства подчеркнул, признавая Дальний Восток значимым центром интеграционных процессов в АТР, Россия намерена и дальше действовать в логике открытости, сотрудничества, доверия на пути деловых контактов, образовательных и молодежных обменов, а также развития туризма.

Одна из мер, призванных решить эту задачу, – вступивший в силу с августа этого года федеральный закон о возможности въезда на территорию России иностранцев по упрощенному визовому режиму. Новацией уже воспользовались участники ВЭФ-2017.

«Так, месяц назад началась выдача электронных виз иностранцам, приезжающим во Владивосток, этой возможностью только за четыре недели воспользовалось около 1300 человек. В их числе и участники нашего форума. А с 1 января 2018 года по электронной визе можно будет въехать и на Камчатку, и на Сахалин», – заявил Владимир Путин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]