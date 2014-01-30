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Вчера, 18:14
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Власти Приморья разработают стратегию развития региона до 2030 года

Власти Приморья разработают стратегию развития региона до 2030 года

Фото: Администрация ПК

Власти Приморского края разработают стратегию развития региона до 2030 года, в которой будут отражены долгосрочные планы экономического и социального развития территории. Об этом в четверг на Восточном Экономическом форуме (ВЭФ) сообщил журналистам губернатор края Владимир Миклушевский, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Комплексный план (развития региона - прим. ТАСС) в общем виде уже сделан и послужил основой для доклада рабочей группы. Мы ничего не придумывали, поскольку у нас есть программа социально-экономического развития. На ее основе мы и создали комплексный план. Дальше мы собираемся делать стратегию до 2030 года и будем... корректировать, что уже сделано и что предстоит сделать с прицелом на будущее," - отметил Миклушевский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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