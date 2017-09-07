ДТП с участием четырех машин спровоцировало огромную пробку на объездной трассе во Владивостоке
Серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на объездной трассе, в районе Басаргина, в сторону Русского острова. Полоса движения практически перекрыта.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, движение затруднено, собирается пробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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