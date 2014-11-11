Путин завершит поездку в ДФО визитом на завод "Звезда"
Президент России Владимир Путин завершает в пятницу свою рабочую программу на Дальнем Востоке посещением судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень.
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент "ознакомится с текущими и перспективными проектами завода". По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин держит под личным контролем ход реализации этого проекта, поскольку считает его чрезвычайно важным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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