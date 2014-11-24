Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан - Раджин" - Галушка
Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан-Раджин", предполагающем модернизацию железной дороги из России в КНДР. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
"Речь идет о проекте "Хасан-Раджин", оператором этого проекта является "РасонКонТранс", структура капитала этой компании такова, что 67% принадлежит Российской Федерации, компании "РЖД", 33% - КНДР. И когда изначально такая структура формировалась, все стороны исходили из того, что 67%, в них "сидит" половина или треть, "РЖД" всегда об этом заявляла. И сейчас мы вновь это подтвердили, что 33% ждут южнокорейскую сторону", - сказал он. По словам министра, южнокорейская сторона четыре года обсуждает рентабельность данного проекта, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Мы надеемся, что они когда-нибудь уже досчитают рентабельность. И мы будем не говорить о трехсторонних проектах, а перейдем к практической реализации на Корейском полуострове трехсторонних проектов", - добавил министр.
Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 годах совместным предприятием РФ и КНДР с участием РЖД. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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