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Изменяется время выхода в эфир программы "Вести: Приморье. События недели"

Изменяется время выхода в эфир программы

С воскресения, 10 сентября, изменяется время выхода в эфир программы "Вести: Приморье.События недели" на телеканале "Россия-1". Теперь всё самое главное и интересное, что произошло за неделю, в специальных репортажах, комментариях и интервью наших корреспондентов смотрите по воскресеньям в программе «Вести: Приморье. События недели» в 9.45 на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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