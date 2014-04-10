Изменяется время выхода в эфир программы "Вести: Приморье. События недели"
С воскресения, 10 сентября, изменяется время выхода в эфир программы "Вести: Приморье.События недели" на телеканале "Россия-1". Теперь всё самое главное и интересное, что произошло за неделю, в специальных репортажах, комментариях и интервью наших корреспондентов смотрите по воскресеньям в программе «Вести: Приморье. События недели» в 9.45 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
11.02.2017 «Вести: Приморье. События недели». Самое интересное — в итоговой программе
-
22.08.2016 Меняется время выхода в эфир вечерних выпусков «Вестей: Приморье»
-
29.07.2016 И. о. главы Владивостока К. Лобода дал первое большое телеинтервью
-
28.03.2015 Анонс программы «Вести: Приморье — события недели» от 29 марта
-
27.06.2014 Игорь Пушкарев станет гостем программы «Вести: Приморье. События недели»
-
10.04.2014 10 апреля исполняется ровно десять лет со дня первого выхода в эфир телеканала «Россия» программы «Вести: Приморье. События недели»
Добавить комментарий