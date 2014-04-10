С воскресения, 10 сентября, изменяется время выхода в эфир программы "Вести: Приморье.События недели" на телеканале "Россия-1". Теперь всё самое главное и интересное, что произошло за неделю, в специальных репортажах, комментариях и интервью наших корреспондентов смотрите по воскресеньям в программе «Вести: Приморье. События недели» в 9.45 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]