Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:11
  0

Завершающий этап гидравлических испытаний начнется во Владивостоке 11 сентября

Завершающий этап гидравлических испытаний начнется во Владивостоке 11 сентября

Фото: Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

Во Владивостоке продолжаются осенние гидравлические испытания теплотрасс. Их завершающим этапом станет проверка на прочность магистральных трубопроводов в Советском и Первомайском районах Владивостока, которая пройдет в соответствии с утвержденным графиком с 11 по 18 сентября 2017 года. На этот период потребители будут отключены от услуг горячего водоснабжения.

Как отметили в АО "ДГК", потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме после завершения гидравлических испытаний, зависит не только от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением и подключением домов к системе теплоснабжения.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря