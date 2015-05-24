Завершающий этап гидравлических испытаний начнется во Владивостоке 11 сентября
Во Владивостоке продолжаются осенние гидравлические испытания теплотрасс. Их завершающим этапом станет проверка на прочность магистральных трубопроводов в Советском и Первомайском районах Владивостока, которая пройдет в соответствии с утвержденным графиком с 11 по 18 сентября 2017 года. На этот период потребители будут отключены от услуг горячего водоснабжения.
Как отметили в АО "ДГК", потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме после завершения гидравлических испытаний, зависит не только от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением и подключением домов к системе теплоснабжения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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