Житель Приморья признался в любви своей девушке на 5-м этапе RDS Vostok 2017

Житель Приморья сделал своей девушке предложение руки и сердца на 5-м этапе RDS Vostok 2017. Это романтическое признание происходило на трассе "Примринга". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм kriminal_primoriy, в роли "купидона" выступил Алексей Линьков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]