Житель Приморья признался в любви своей девушке на 5-м этапе RDS Vostok 2017
Житель Приморья сделал своей девушке предложение руки и сердца на 5-м этапе RDS Vostok 2017. Это романтическое признание происходило на трассе "Примринга". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм kriminal_primoriy, в роли "купидона" выступил Алексей Линьков.
"Приморье | Онлайн" Обо всем, что происходит в крае @primore_online Предложение руки и сердца на 5-м этапе RDS Vostok 2017 💍💞 Так романтично 😍 Поздравляю ребят 🎉 Совет да любовь! 👰🏻🤵🏼А ведущие @rdsvostok клевую подводочку создали👍🏻, интригу держали до последнего 😎 В роли купидона @aleksey_linkov 👼🏼😄#rds #rdsvostok _______________________________ #приморьеонлайн#приморскийкрай#новостиприморья#Владивосток #Уссурийск#Находка #Артем #Лесозаводск#Арсеньев #СпасскДальний#Лучегорск #Партизанск#Большойкамень #Фокино#островрусский #vdk #vl#primorye #Покровка #Приморье#шамора #ливадия #славянка#андреевка #триозерье Присылайте свои новости/фото/видео __ 📱 WhatsApp: +7(924)233-88-00
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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