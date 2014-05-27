Три животноводческих комплекса и молокозавод построят в приморской ТОР «Михайловский»

Три животноводческих комплекса и молокозавод построят на территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае. Инвестор из Вьетнама заявил о реализации проекта стоимостью 16 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписали с участием губернатора Приморского края Владимира Миклушевского на площадке третьего Восточного экономического форума в четверг, 7 сентября.

Сотрудничать для реализации инвестиционного проекта на территории Приморского края договорились глава региона Владимир Миклушевский, директор краевого Инвестиционного Агентства Антон Родионов, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов и генеральный директор ООО «ТиЭйч Рус Приморский» Нго Тхань Хоан.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу админстрации Примосркого края, реализация проекта подразумевает создание трех животноводческих комплексов производственной мощностью 2,4 тысячи голов дойного стада каждый, первый из них – в Яковлевском районе в границах ТОР «Михайловский».

На площадке «Некруглово» планируется построить молокозавод производственной мощностью 300 тысяч тонн молока в сутки и создать кормовую базу для скота общей площадью не менее 50 тысяч гектаров. Общий объем инвестиций составляет 16 миллиардов рублей, планируется создание не менее 500 рабочих мест.

Справочно:

THTrueMilk является одной из ведущих молочных компаний во Вьетнаме. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж THtruemart. В производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля. При этом имеется собственная ферма по разведению племенных коров. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы THTrueMilk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 миллионов литров молока в год.

Кроме молочного направления корпорация развивает также производство других «чистых» продуктов питания естественного происхождения, прежде всего овощей и фруктов.

Компания уже начала реализацию двух животноводческих проектов в Московской и Калужской областях – в октябре этого года планируется завоз коров на фермы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]