Соглашение о создании в Приморье бриллиантовой фабрики подписано на ВЭФ

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор ООО «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию ограночной фабрики по производству бриллиантов. Торжественная церемония запуска предприятия состоялась на площадке третьего Восточного экономического форума. Старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Всего в последний день работы форума глава региона подписал 10 соглашений из более чем 40, заявленных Приморьем.

Отметим, что в стартовый день ВЭФ-2017 резидент Свободного порта Владивосток – индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, – открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин.

По словам индийской стороны, Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.

«Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для развития нашей компании. Инвестиции, которые мы сюда вкладываем, – одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12-15 лет», – отметил управляющий директор компании KGK Group Сандип Котхари.

Ещё одно соглашение Владимир Миклушевский подписал совместно с генеральным директором АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» – о намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса закрытой перегрузки угля.

«Проект предполагается реализовать в Свободном порту Владивосток или на территории опережающего развития.

Объем вложенных предприятием инвестиций к текущей дате уже составил более 600 миллионов рублей», – прокомментировали в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Свои намерения в реализации инвестпроекта строительства специализированного зернового терминала мощностью 33,5 миллиона тонн в год в морском порту Зарубино в Свободном порту Владивосток закрепили соглашением Губернатор Владимир Миклушевский и генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» Михаил Кийко.

Отметим, 5 сентября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино для этих целей.

В состав терминала войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры. Терминал будет предназначен для приема и обработки судов грузоподъемностью до 91 300 тонн. Современный комплексный зерновой терминал призван создать новые каналы сбыта, а также стимулировать увеличение производства и развития бизнеса в субъектах Дальнего Востока и других регионах.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум, учрежденный Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР, прошел уже в третий раз на острове Русский.

По мнению главы принимающей форум территории Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя». Всего в этом году «на полях» форума край подписал более 40 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов.

Всего на ВЭФ-2017 заключено соглашений на сумму около 2,5 триллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]