Экипаж мотоцикла получил травмы при столкновении с легковушкой в районе Шаморы

В районе второго пляжа бухты Шамора мотоциклист двигался по дороге на большой скорости, в этот момент машина выезжала со второстепенной дороги на главную, и чтобы не врезаться в иномарку, байкер положил мотоцикл на бок, и его вместе со спутницей протащило по асфальту несколько десятков метров. Как ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик @dps_vl, молодые люди в результате аварии получили травмы. Оба пострадавших госпитализированы.

По одной из версий, мотоциклист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Сен 7 2017 в 4:17 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]