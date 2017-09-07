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Экипаж мотоцикла получил травмы при столкновении с легковушкой в районе Шаморы

Экипаж мотоцикла получил травмы при столкновении с легковушкой в районе Шаморы

Фото: dps_vl

В районе второго пляжа бухты Шамора мотоциклист двигался по дороге на большой скорости, в этот момент машина выезжала со второстепенной дороги на главную, и чтобы не врезаться в иномарку, байкер положил мотоцикл на бок, и его вместе со спутницей протащило по асфальту несколько десятков метров. Как ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик @dps_vl, молодые люди в результате аварии получили травмы. Оба пострадавших госпитализированы.

По одной из версий, мотоциклист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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