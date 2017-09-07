Экипаж мотоцикла получил травмы при столкновении с легковушкой в районе Шаморы
В районе второго пляжа бухты Шамора мотоциклист двигался по дороге на большой скорости, в этот момент машина выезжала со второстепенной дороги на главную, и чтобы не врезаться в иномарку, байкер положил мотоцикл на бок, и его вместе со спутницей протащило по асфальту несколько десятков метров. Как ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм паблик @dps_vl, молодые люди в результате аварии получили травмы. Оба пострадавших госпитализированы.
По одной из версий, мотоциклист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
21.06.2017 Погибший в Партизанске мотоциклист ездил без прав
-
19.07.2016 На «Авангарде» легковушка зацепила мотоцикл
-
02.06.2016 При столкновении мотоцикла и джипа на Борисенко пострадал человек
-
24.07.2015 В Дальнереченске сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб мотоциклист
-
12.05.2015 Во Владивостоке байкер протаранил два припаркованных автомобиля
-
07.05.2014 В результате ДТП на Академгородке пострадал мотоциклист
Добавить комментарий