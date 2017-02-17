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Школьников и студентов Приморья научат создавать компьютерные игры

Школьников и студентов Приморья научат создавать компьютерные игры

Фото: primorsky.ru

В Приморье разработают программу дополнительного образования «Кибер Россия». Реализацией проекта займется компания «КиберВосток». Соглашение о сотрудничестве на полях ВЭФ-2017 губернатор края Владимир Миклушевский подписал с координатором проекта Романом Поволоцким.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, цель проекта – повысить качество образования в области освоения информационных технологий школьников, учащихся колледжей и техникумов.

В частности, компания «КиберВосток» уже в октябре 2017 года планирует организовать учебные курсы по программированию виртуальной реальности и созданию компьютерных игр. К 2018 году компания готова обучить не менее 100 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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