Школьников и студентов Приморья научат создавать компьютерные игры
В Приморье разработают программу дополнительного образования «Кибер Россия». Реализацией проекта займется компания «КиберВосток». Соглашение о сотрудничестве на полях ВЭФ-2017 губернатор края Владимир Миклушевский подписал с координатором проекта Романом Поволоцким.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, цель проекта – повысить качество образования в области освоения информационных технологий школьников, учащихся колледжей и техникумов.
В частности, компания «КиберВосток» уже в октябре 2017 года планирует организовать учебные курсы по программированию виртуальной реальности и созданию компьютерных игр. К 2018 году компания готова обучить не менее 100 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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