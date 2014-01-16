"Роснефть" и УГМК подготовили ТЭО металлургического комплекса для "Звезды" - Сечин

"Роснефть" и "Уральская горно-металлургическая компания" подготовили технико-экономическое обоснование металлургического комплекса для "Звезды", доложил президенту РФ Владимиру Путину глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Во исполнение поручения в конце 2016 года было создано совместное предприятие с УГМК для строительства металлургического завода на территории Приморского края. Предварительное ТЭО проекта подготовлено с ведущими инжиниринговыми компаниями. Определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям. Хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать этот проект ресурсной горнорудной базой", - сказал Сечин.

В 2016 году НК "Роснефть" и УГМК договорились о создании совместного предприятие "Восточная горно-металлургическая компания" для производства стали для судостроительного комплекса "Звезда". СП станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа для обеспечения долгосрочных потребностей судостроительного комплекса "Звезда". Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России, исходя из экономической эффективности проектов.

УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта с 75%-ной долей участия в капитале СП. "Роснефть", являющееся также и акционером судостроительного комплекса "Звезда", получит 25%-ную долю участия в создаваемом совместном предприятии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]