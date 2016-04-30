Во Владивостоке на улице Фастовской будет временно ограничено движение

9 сентября во Владивостоке состоится церемония открытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка транспортных средств на улице Фастовской.

Как сообщили в администрации Приморского края, ограничение будет действовать с 15:00 до 21:00 на улице Фастовской от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Буковой.

15 сентября, в день закрытия фестиваля, ограничения также будут действовать 15.00 до 18.30 на следующих участках автомобильных дорог:

– по улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

– по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

– по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской.

На этот период будет организован объезд по улицам Калинина, Черемуховой Ужгородской, Очаковской, Харьковской, Светланской, 1-й Морской, Алеутской и Посьетской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]