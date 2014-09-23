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Уже более 30 организаций подали заявки на участие в шествии в День тигра

Уже более 30 организаций подали заявки на участие в шествии в День тигра

Карнавальное шествие пройдет в День тигра, который состоится в воскресенье, 24 сентября. Свое участие в шествии уже подтвердили более 30 организаций города.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, первые мероприятия в рамках Дня тигра начнутся уже 23 сентября – в городе пройдут детский праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», марафон «Мосты Владивостока» и концерт на Приморской сцене Мариинского театра.

В этом году День тигра отпразднуют во Владивостоке уже в 18-й раз. 24 сентября жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа:

- карнавальное шествие колонн от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока;

- презентация природоохранных организаций города;

- работа локальных площадок;

- аквагрим;

- фудкорт и торговля сувенирной продукцией;

- вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.

Кроме того, управление по делам молодежи администрации Владивостока приглашает всех желающих в День тигра принять участие в танцевальном флешмобе. Первая репетиция флешмоба состоится 17 сентября в 18 часов на набережной Цесаревича.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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