Уже более 30 организаций подали заявки на участие в шествии в День тигра
Карнавальное шествие пройдет в День тигра, который состоится в воскресенье, 24 сентября. Свое участие в шествии уже подтвердили более 30 организаций города.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, первые мероприятия в рамках Дня тигра начнутся уже 23 сентября – в городе пройдут детский праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», марафон «Мосты Владивостока» и концерт на Приморской сцене Мариинского театра.
В этом году День тигра отпразднуют во Владивостоке уже в 18-й раз. 24 сентября жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа:
- карнавальное шествие колонн от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока;
- презентация природоохранных организаций города;
- работа локальных площадок;
- аквагрим;
- фудкорт и торговля сувенирной продукцией;
- вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.
Кроме того, управление по делам молодежи администрации Владивостока приглашает всех желающих в День тигра принять участие в танцевальном флешмобе. Первая репетиция флешмоба состоится 17 сентября в 18 часов на набережной Цесаревича.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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