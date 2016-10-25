Медицинский центр и завод по производству жестяной тары намерены построить в Приморье

Соглашения о намерениях строительства новых объектов подписал первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев с генеральным директором ООО «ТинКан» Алексеем Крячковым и директором ООО «Лекарь» Владимиром Касьяненко в рамках Восточного экономического форума.

Два новых инвестиционных проекта планируют реализовать в Спасске-Дальнем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, реализация этих двух инвестпроектов позволит создать более 130 новых рабочих мест.

Предполагается, что на строительство медицинского центра в Спасске-Дальнем будет направлено не менее 310 миллионов рублей.

Проект по созданию завода по производству жестяной тары ООО «ТинКан» планирует реализовать в рамках резидента Свободного порта Владивосток. Объем инвестиций составит не менее миллиарда рублей.

Всего в этом году на форуме по предварительной информации подписано более 200 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 триллионов рублей. Приморский край подписал на ВЭФ-2017 более 40 соглашений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]