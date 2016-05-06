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День танкиста отпразднуют во Владивостоке

День танкиста отпразднуют во Владивостоке

10 сентября в приморской столице пройдёт празднование Дня танкиста. В рамках мероприятия состоятся церемонии возложения цветов к мемориалам и памятным местам города, автопробег, памятный митинг и праздничный концерт.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, начнутся мероприятия в 9 часов у стелы «Владивосток – город воинской славы». Ветераны и общественность возложат к стеле цветы, после чего будет дан старт автопробегу. Участники автопробега проедут по маршруту стела «Владивосток – город воинской славы» – Мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» – 155 бригада морской пехоты (ул. Карьерная - 6 км) – Парк Победы –Военно-патриотический клуб «Техника XX века в Приморском крае» (ул. Грязелечебница, 21). По маршруту движения автопробега состоятся возложения цветов к памятным местам приморской столицы.

Прибытие участников автопробега в военно-патриотический клуб «Техника XX века в Приморском крае» запланирован на 11.50. В 12 часов здесь начнётся памятный митинг. После этого будет организована праздничная концертная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей, демонстрацией военной техники и работой полевой кухни.

В мероприятии примут участие ветераны, школьники, студенты, кадеты и общественность.

Стать участником празднования Дня танкиста приглашаются все желающие. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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