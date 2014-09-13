Анонс на 9 сентября

9 сентября на о. Русский на Университетской набережной на «Улице Дальнего Востока» с 10.00 до 14.00 будут организованы детские экскурсии.

9 сентября в 10.00 во Владивостоке на акватории озера «Юность» состоится первенство города среди юношей и девушек «Быстрые весла» по гребле на байдарках и каноэ.

9 сентября во Владивостоке состоится церемония открытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка транспортных средств на улице Фастовской. Ограничение будет действовать с 15.00 до 21.00 на улице Фастовской от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Буковой.

С 00.00 9 сентября до 23.59 10 ноября временное ограничение движения и парковки автотранспорта будет действовать на улице Володарского. Здесь будут ремонтировать систему ливневой канализации. Ограничения будут распространяться на участок дороги по улице Володарского от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до дома № 3а по улице Володарского. Автомобилистам рекомендуют осуществлять объезд данного участка по улицам Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера и Пушкинской.

Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока 9 и 10 сентября работать не будет.

9 и 10 сентября во Владивостоке с 12.00 на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту.

9 сентября во Владивостоке с 11.00 на спортивной площадке Пляжа Юбилейного будет проходить одно из самых масштабных соревнований планеты – спортивно-социальная акция «Всемирный день подтягиваний» («World Pull-up Day»). Стать частью мирового события, которое проходит традиционно более чем в 100 странах мира, сможет любой желающий, независимо от пола и возраста. Регистрация проводится на месте.

9 сентября во Владивостоке в 9.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый кубок города по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов различных возрастных категорий, представляющих команды спортивных клубов со всего Приморского края. Вход для зрителей свободный.

9-10 сентября г. Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43). Чемпионат и первенство г. Владивостока по русским и стоклеточным шашкам.

9-10 сентября г. Владивосток, муниципальные спортивные объекты. Физкультурные мероприятия по выполнению норм комплекса ГТО.

9-10 сентября пригород г. Владивостока. Чемпионат и первенство г. Владивостока по мотоциклетному спорту, дисциплина мотокросс.

9-10 сентября г. Уссурийск, ледовая арена. Открытое Первенство Приморского края по конькобежному спорту, шорт-трек (многоборье).

9 сентября — Международный день красоты.

9 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

9 сентября — День тестировщика в России.

9 сентября — День дизайнера-графика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]