Анонс на 10 сентября

10 сентября в 7.00 во Владивосток придет трансокеанский пассажирский лайнер «Pacific Venus» («Тихоокеанская Венера»). Он ошвартуется у причала морского вокзала в 7 часов утра.

10 сентября в 12.00 во Дворце детского творчества в 12.00 (Океанский проспект, 43) - торжественная линейка, посвященная новому учебному году в клубе «Юный патриот Родины».

10 сентября в 12.00 во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) - первенство города по конному спорту (второй день).

10 сентября в 9.00 у стелы «Владивосток — город воинской славы» - возложение цветов, старт автопробега по памятным местам приморской столицы, посвященного Дню танкиста.

10 сентября в 12.00 памятный митинг в военно-патриотическом клубе «Техника XX века в Приморском крае», концертная программа, посвященная Дню танкиста, с выступлением творческих коллективов и исполнителей, демонстрацией военной техники и работой полевой кухни. Вход свободный.

10 сентября с 10.00 до 16.00 часов в районе полуостров Де-Фриз — саперы попытаются установить мировой рекорд.

10 сентября - День танкиста в России.

10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма.

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября - Всемирный день журавля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]