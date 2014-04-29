На одной из улиц Владивостока на месяц ограничат автодвижение и парковку
Как сообщило «Вестям: Приморье» управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, временное ограничение движения и парковки автотранспорта вводится на улице Володарского. Здесь будут капитально ремонтировать систему ливневой канализации.
Ограничения будут распространяться на участок дороги по улице Володарского от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до дома № 3а по улице Володарского с 00.00 9 сентября до 23.59 10 ноября.
Автомобилистам рекомендуют осуществлять объезд данного участка по улицам Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера и Пушкинской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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