Танкеры-челноки будут строить на судоверфи "Звезда"

"Роснефть", "Роснефтефлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали соглашение о намерении, которое предполагает размещение на судоверфи заказа на строительство танкеров-челноков усиленного ледового класса (Arc6-Arc7)

дедвейтом около 70 тысяч тонн, об этом "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с соглашением стороны совместно разработают техническую документацию - спецификацию судна, определят перечень производителей основного оборудования. Построенные на "Звезде" челноки будут эксплуатироваться под флагом РФ и осуществлять перевозки нефти с арктических месторождений компании "Роснефть".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]