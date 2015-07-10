Танкеры-челноки будут строить на судоверфи "Звезда"
"Роснефть", "Роснефтефлот" и судостроительный комплекс "Звезда" подписали соглашение о намерении, которое предполагает размещение на судоверфи заказа на строительство танкеров-челноков усиленного ледового класса (Arc6-Arc7)
дедвейтом около 70 тысяч тонн, об этом "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с соглашением стороны совместно разработают техническую документацию - спецификацию судна, определят перечень производителей основного оборудования. Построенные на "Звезде" челноки будут эксплуатироваться под флагом РФ и осуществлять перевозки нефти с арктических месторождений компании "Роснефть".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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