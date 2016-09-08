Всемирный день подтягиваний пройдет во Владивостоке

В субботу, 9 сентября, во Владивостоке на спортивной площадке Пляжа Юбилейного пройдет одно из самых масштабных соревнований планеты – спортивно-социальная акция «Всемирный день подтягиваний» («World Pull-up Day»). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Стать частью мирового события, которое проходит традиционно более чем в 100 странах мира, сможет любой желающий, независимо от пола и возраста. Регистрация проводится на месте.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню подтягиваний, во Владивостоке традиционно собирает более 200 участников.

Программа Мероприятия:

11:00-11:15 открытие

11:15-11:30 общая разминка для всех участников

11:30 старт мероприятия

13:00 начало соревнований по стритлифтингу

14:30-15:00 подведение итогов, награждение участников

15:00 закрытие.

Правила участия: прямой хват, ноги вместе, без раскачиваний и рывков; подтягивание засчитывается, если подбородок поднят над перекладиной. Итог всех подтягиваний на территории Владивостока пойдет в общий зачет по России.

Подробная информация на сайте: http://worldpullupday.com

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]