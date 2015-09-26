Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова приедет на гастроли во Владивосток
Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова – один из старейших театров страны - в этом сезоне отмечает 90–летие со дня своего основания.
На сцене Приморского краевого драматического театра молодежи театр с берегов Ангары и Байкала будет работать с 12 по 19 сентября и покажет семь спектаклей.
Вечерний гастрольный репертуар включает «Век живи – век люби» В. Распутина, «Я тоже БЫЛА, прохожий…» М. Цветаевой, «Беда от нежного сердца» В.Соллогуба, «Это все она?» А. Иванова.
Три спектакля Иркутского ТЮЗа адресованы детской аудитории: П. Ершов, П. Маляревский «Конек – Горбунок», Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик», В. Драгунский «Денискины рассказы»
Гастроли проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Большие гастроли 2017" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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